Coronavirus, la pandemia ha colpito soprattutto le donne

D'altronde, secondo uno studio di McKinsey, i lavori svolti dalle donne rispetto a quelli degli uomini sono quasi due volte più a rischio economicamente a causa della pandemia. E non è solo questione di licenziamenti, ma anche sanitaria: per l'Istat nei settori più a rischio di contagio da coronavirus due terzi (il 67,3 per cento) dei lavoratori è donna.

In famiglia

Ma come dicevamo, la pandemia ha messo in difficoltà alcune donne anche in ambito famigliare. Lo smart working infatti ha incrementato, talvolta, il carico di lavoro dentro le mura domestiche. Ed è per questo che, come riporta Valore D, una donna su tre a marzo ha lavorato più di prima e non è riuscita a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita domestica. Tra gli uomini il rapporto è stato invece solo di uno a cinque. D'altronde anche prima del Covid la situazione era di enorme svantaggio. I numeri dell'Ocse mostrano infatti che in Italia ogni settimana una donna in media dedica 21 ore in più di un uomo alla cura della famiglia. Più di Spagna, Regno Unito e della media internazionale.