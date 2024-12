Cgil: 118mila lavoratori coinvolti in crisi industriali

Ecco i settori maggiormente coinvolti dalla crisi

Per la Cgil "le numerose vertenze aperte nel 2024 parlano di una incapacità totale del pubblico di indirizzare le politiche industriali in settori strategici e rilevanti per il Paese". I settori maggiormente coinvolti dalle crisi sui tavoli al ministero - indica il sindacato - sono l'auto e la sua filiera, la chimica di base, il sistema moda, l'industria della carta, l'energia per il phase out delle centrali a carbone. Per la Cgil, ad "una incapacità totale del pubblico" sulle politiche industriali si aggiunge che "il sistema delle imprese non è in grado, da solo, di competere e di rispondere alle sfide delle grandi transizioni, verde e digitale, che da potenziale volano per l'economia rischiano di trasformarsi in un'ulteriore occasione di impoverimento per il nostro sistema produttivo e industriale, con la conseguente crescita della precarietà lavorativa". Anche quando le crisi si chiudono positivamente, avverte ancora il sindacato, "spesso il saldo occupazionale è negativo: Insomma, soluzioni tampone, ma tutte accomunate dalla sostanziale deindustrializzazione e perdita di qualità delle produzioni". Negli ultimi giorni "alcune importanti vertenze si sono aggiunte a un quadro già drammatico. Solo per fare alcuni esempi, fra i più significativi: Beko (metalmeccanico, elettrodomestici del 'bianco') 4.400 addetti; Bellco (biomedicale) 500 addetti; Eni Versalis (chimica di base) 8.000 diretti più 24.000 dell'indotto; Coin e Conbipel (commercio) 2000 + 1400 addetti; Meta System (metalmeccanica, indotto auto) 700 addetti; Giano, Gruppo Fedrigoni (cartiera) 300 fra diretti e indotto; Almaviva Contact (telecomunicazioni) 494 licenziamenti al 31 dicembre". Il sindacato avverte che "occorre considerare che le Istituzioni, ministero e Regioni, sono solite affrontare unicamente la crisi del sito industriale dell'azienda 'madre', e non dell'intera filiera produttiva, che spesso vede un numero di addetti altrettanto elevato, o superiore, rispetto ai diretti: lavoratori in somministrazione e in appalto, logistica, mense, pulizie civili industriali, manutentori meccanici'. "Questa situazione è il frutto di decenni di mancata programmazione e di assenza di politiche industriali, che hanno lasciato solo al mercato il tema dello sviluppo, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. A conferma di ciò, i dati sulla produzione industriale, che conserva il segno meno da 21 mesi", sottolinea ancora la Cgil: "Le trasformazioni in atto nell'industria e nei mercati impongono politiche pubbliche di reindustrializzazione del Paese, politiche di tutela sostenute da un ammortizzatore dedicato alle crisi e politiche occupazionali che reimpieghino i lavoratori espulsi dai processi produttivi delle aziende in crisi, attraverso la loro riqualificazione professionale, in attività compatibili con la transizione. E, ove ciò non sia possibile, in progetti e piani di reimpiego a sostegno della collettività, in settori messi sempre più a dura prova nella crisi climatica e ambientale che stiamo attraversando".