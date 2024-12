Crisi finanziaria al Gruppo Coin: chiudono 8 punti vendita

La crisi

Il confronto, che ha formalmente istituito il tavolo permanente al Mimit, ha evidenziato la complessità della situazione aziendale. La crisi del Gruppo Coin è iniziata ben prima della pandemia, ma gli anni del Covid hanno sicuramente aggravato la situazione finanziaria. Attualmente conta un debito complessivo di circa 80 milioni di euro. Un marchio conosciuto e riconoscibile che sta vivendo una profonda crisi, fino alla chiusura di vari punti vendita, alcuni dei quali particolarmente importanti. L’annuncio ufficiale è stato fatto dalla direzione societaria nel corso dell’incontro convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, sollecitato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Il Gruppo Coin avrebbe dato disponibilità per un confronto costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori per individuare soluzioni utili per una ripresa economica entro il 2026. I sindacati incontreranno il Gruppo Coin di nuovo il 23 dicembre e il 4 febbraio si riunirà il tavolo di crisi al Mimit.