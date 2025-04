EssiLux, +150% adesioni alla settimana corta: premio fino a 4.400 euro

Sono oltre 1.500 gli addetti delle fabbriche italiane che aderiscono volontariamente al nuovo modello orario della 'settimana corta' avviato da EssilorLuxottica un anno fa e che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi l'anno a parità di stipendio. Lo rende noto un comunicato del gruppo e di Cgil, Cisl e Uil che avevano firmato l'accordo nel quale si specifica che le 'settimane corte', introdotte con l'ultimo contratto integrativo aziendale siglato con le organizzazioni sindacali, hanno visto un incremento straordinario delle adesioni nel 2025, con una crescita di oltre il 150% rispetto all'anno precedente.

Uno su due beneficia di un orario conciliativo

Nelle fabbriche italiane un addetto su due - quindi oltre 3.500 lavoratori, la metà della generazione Z o millennial - beneficia di un orario conciliativo. Tra questi, il nuovo modello a settimane corte - chiamato Time4You - è diventato presto il più diffuso in azienda e ha portato un cambiamento radicale nella gestione delle attività in fabbrica. Uno dei suoi principali punti di forza è la gestione pianificata delle presenze, che secondo i primi dati ha migliorato l'efficienza produttiva e ottimizzato i tempi di lavoro, riducendo le assenze non preventivate, spiega la nota.

Premio per i dipendenti fino a 4.400 euro

EssilorLuxottica distribuirà ai suoi lavoratori italiani 40 milioni di euro. Il valore lordo del premio di risultato del 2024 è arrivato infatti a questa cifra, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, come in crescita del 10% è la platea dei beneficiari che sono arrivati a 13mila. Entrando nel dettaglio, la crescita del valore del premio si deve anche a un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo: il premio 2024 a livello individuale raggiungerà un valore record, grazie al buon andamento degli indici di redditività e sostenibilità aziendali sottostanti. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, il premio base di 3.181 euro lordi potrà arrivare fino a circa 4.100 euro lordi e circa 4.400 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l’importo in beni e servizi welfare. Per i sindacati, si tratta di un risultato "di grande soddisfazione", che si aggiunge "alle altre iniziative concordate tra azienda e sindacato per mettere al centro le persone promuovendo occupabilità, competitività e responsabilità sociale attraverso un dialogo sindacale costruttivo e moderno".