Ascensori, cosa sapere sulle agevolazioni per installarli

Oltre al Bonus ascensore 2025 si può usufruire del bonus ristrutturazione al 50%, valido solo per gli interventi sulle prime case effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche abbinata ai lavori di ristrutturazione della casa, con limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Il Superbonus resta in vigore nel caso in cui l’ascensore rientri tra i cosiddetti interventi trainati compresi nel piano di efficientamento energetico o sismico dell’edificio: la detrazione del 65% spetta per le spese sostenute nel 2025 con Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e/o la delibera dell’assemblea condominiale entro il 15 ottobre 2024. Fanno eccezione i lavori in aree terremotate, dove c’è ancora la possibilità di usufruire del superbonus 110%. I bonus non sono cumulabili e, salvo eccezioni, non è più possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura

