Auto, ancora crisi a novembre: -2% in Europa (dati Acea)

Ancora venti gelidi sul mercato auto europeo: dall’ACEA arrivano ancora dati noegativi. A novembre le vendite sono calate del 2% in Europa, fermandosi poco sopra il milione di unità in Europa, con Francia e Italia in particolare affanno (cali in doppia cifra in entrambi i Paesi), mentre - restando ai mercati più grandi e importanti - la Germania tiene (+0,5%) e la Spagna fa segnare una ripresa.

Male sopratutto il mercato delle vetture elettriche, ancora in forte contrazione: meno 9,5% di immatricolazioni, la fetta di mercato scende al 15%. In questo segmento, male soprattutto la Germania, dove si avverte il ritiro degli incentivi (-21,8%), e ancora la Francia (-24,4%). E nell’anno che sta per arrivare scatteranno le miliardarie multe per le case che non raggiungono gli stringenti obiettivi di riduzione di emissioni inquinanti (ossia, praticamente tutte).