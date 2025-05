Come pagare una multa: bollettini, contanti e bonifici. Tutti i metodi

In alcuni casi, è possibile pagare la multa anche tramite bonifico bancario. Questa modalità è generalmente prevista per i pagamenti diretti verso l’ente creditore, qualora indicata nell’avviso di pagamento. Per effettuare il bonifico, è necessario utilizzare l’Iban fornito dall’ente, specificare nella causale il numero dell’avviso o del verbale e inserire correttamente i dati richiesti, come il codice fiscale del trasgressore e il codice Iuv, se disponibile. Questo metodo può richiedere qualche giorno in più per l’accredito, quindi è consigliato effettuarlo con un certo anticipo rispetto alla scadenza per beneficiare di eventuali sconti