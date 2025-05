Renault Espace, comoda con consumi super

Secondo il ciclo WLTP, i consumi dichiarati nel ciclo urbano si attestano tra 4,6 e 4,9 litri per 100 km, con una media di circa 4,8 L/100 km. Questo si traduce in un’autonomia complessiva che può raggiungere i 1.100 km con un pieno. In autostrada in partenza abbiamo stimato un cosumo tra i 5,5 e 6 L/100 km. prima di rivelare il nostro dato bisogna evidenziare alcune cose importanti. Il percorso tra Cernusco sul Naviglio e Enna è stato di oltre 1420 Km tutti percorsi in autostrada. Il clima non è stato clemente con noi. Ha praticamente piovuto per tutto il viaggio tranne in alcuni piccoli tratti. In macchina hanno viaggiato 4 persone e un cane di 35 kg e con il bagagliaio pieno di valigie, quindi grande carico. Il dato registrato sui consumi è di 7 L/100 km. A nostro avviso un ottimo rilevamento, considerando le condizioni climatiche e il peso dell'auto.