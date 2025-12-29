Viaggi, 10 attrazioni da evitare in Europa: ci sono anche 2 italiane

Al primo posto troviamo il Balcone di Giulietta a Verona. Secondo The Telegraph, la celebre terrazza veronese “non ha nulla a che fare con William Shakespeare” perché il poeta “non si è mai avvicinato a Verona durante la sua vita” e “la casa in cui si trova il balcone non ha nulla a che fare con lui”. L'attrazione rappresenta tuttavia una delle mete turistiche più apprezzate, tanto che è stato introdotto un ticket di 12 euro per ammirarla.