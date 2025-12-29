Viaggi, 10 attrazioni da evitare in Europa: ci sono anche 2 italiane

Viaggi, le 10 attrazioni da evitare in Europa: ci sono anche 2 italiane. La classificaLifestyle
Introduzione
Oltre agli antichi monumenti e ai siti patrimonio dell'Unesco, in Europa ci sarebbero anche attrazioni “deludenti e sopravvalutate”. A sostenerlo è il quotidiano inglese The Telegraph, che ha stilato una classifica delle “mete europee da evitare”, tra cui rientrano anche alcuni luoghi molto frequentati dai turisti. Nell'elenco, inoltre, compaiono anche due destinazioni italiane. Vediamole insieme.
Quello che devi sapere
10. John O' Groats, Scozia
Tra le attrazioni “meno meritevoli” d'Europa c'è John O' Groats, la località dell'estremo nord-est della Scozia, punto di partenza per i traghetti diretti alle isole Orcadi. Per The Telegraph, “il concetto di John O' Groats è una bugia” perché “non è mai stato il punto più a nord della Gran Bretagna”.
9. Statua della Sirenetta, Copenaghen
Nono posto per la statua della Sirenetta di Copenaghen, definita dal quotidiano inglese come “epitome della delusione turistica”.
8. Giro in gondola, Venezia
Nell'elenco troviamo la prima attrazione “sopravvalutata” d'Italia secondo The Telegraph: il giro in gondola a Venezia. Il quotidiano critica soprattutto “il prezzo di 90 euro” che “non vale i 30 minuti di giro” e il centro veneziano “soffocato dai turisti”.
7. La Gioconda, Parigi
Al settimo posto, una delle opere più ammirate al Museo del Louvre a Parigi: La Gioconda. Secondo il quotidiano inglese, l'esperienza legata alla visita del capolavoro di Leonardo Da Vinci “somiglia più a un'esercitazione di sicurezza” perché “i visitatori si infilano tra le barriere solo per raggiungere una vista sala dominata da un piccolo rettangolo vetrato”.
6. Manneken Pis, Bruxelles
Sesta posizione per Manneken Pis, la statua in bronzo che raffigura un bambino che urina nel centro storico di Bruxelles. Un'attrazione che The Telegraph definisce “mascotte kitsch meravigliosamente divertente”.
5. Reeperbahn, Amburgo
Nella classifica troviamo anche la Reeperbahn, la nota via nel quartiere di St. Pauli ad Amburgo. Secondo il quotidiano inglese, “i club un tempo leggendari si alternano a birrerie anonime e locali di striptease dall'aspetto rancido”.
4. Pietra di Blarney, Irlanda
In quarta posizione troviamo la Pietra di Blarney, un blocco calcareo incastonato nel parapetto del Castello di Blarney in Irlanda. Secondo la leggenda, baciare la pietra conferisce il dono dell'eloquenza, per questo molti turisti visitano ogni annop questa attrazione per cimentarsi nell'esperienza. Per The Telegraph, si tratta di “un pezzo di pietra assolutamente antigienico”.
3. Blue Lagoon, Islanda
Anche l'area geotermale islandese, una delle attrazioni turistiche più visitate del Paese, rientra tra le destinazioni più “sopravvalutate”. Secondo The Telegraph, Blue Lagoon “vende fantasia" perché "in realtà è un'esperienza in spa attentamente organizzata, con l'atmosfera di una lounge aeroportuale immersa in acqua sporca”. Il quotidiano inglese critica anche “la folla di turisti”.
2. Leicester Square, Londra
Tra le attrazioni più deludenti secondo il quotidiano inglese c'è anche Leicester Square, situata nel cuore di Soho a Londra. La celebre piazza, situata ad ovest di Charing Cross Road, a nord di Trafalgar Square e ad est di Piccadilly Circus, è nota soprattutto per le première dei suoi cinema, come l'Empire e l'Odeon. Ma secondo The Telegraph è un'attrazione “da evitare”.
1. Il Balcone di Giulietta, Verona
Al primo posto troviamo il Balcone di Giulietta a Verona. Secondo The Telegraph, la celebre terrazza veronese “non ha nulla a che fare con William Shakespeare” perché il poeta “non si è mai avvicinato a Verona durante la sua vita” e “la casa in cui si trova il balcone non ha nulla a che fare con lui”. L'attrazione rappresenta tuttavia una delle mete turistiche più apprezzate, tanto che è stato introdotto un ticket di 12 euro per ammirarla.