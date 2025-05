Incidenti stradali, arriva il Cid digitale: cos'è e come funziona

Facile.it segnala che, in realtà, nella prima fase le assicurazioni dovranno far fronte a spese per implementare il nuovo sistema e integrare procedure per gestire, parallelamente, il CAI digitale e quello cartaceo, il che potrebbe aumentare la complessità gestionale interna. Quindi se ci sarà una riduzione sulle tariffe RC auto, lo si vedrà più avanti ma non subito

