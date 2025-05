Furti di auto in aumento: la classifica dei modelli più rubati

Nonostante l’aumento dei furti, il tasso di recupero resta stabile al 45%.

Secondo LoJack, sono due i fenomeni che hanno caratterizzato l’ultimo anno: la crescente concentrazione delle attività criminali nelle aree tradizionalmente più colpite e l’uso sempre più diffuso di tecnologie per rubare veicoli di ultima generazione. "La nuova edizione del nostro Dossier annuale evidenzia come il business criminale dei furti di auto sia ormai tornato ai livelli di allerta registrati prima del Covid, con un generalizzato aumento dei casi in quasi tutte le categorie di veicoli e in gran parte delle Regioni del Paese”, ha osservato Maurizio Iperti, presidente Emea LoJack. "Il livello di attenzione poi sale oltre misura nella macroarea costituita dalle Regioni Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia dove si concentrano quasi 8 furti su 10". "Per stare al passo nella lotta contro i ladri di auto e garantire percentuali di recupero doppie rispetto al mercato - ha detto ancora Iperti - oggi facciamo ancor di più affidamento sull'integrazione della nostra unica tecnologia in radiofrequenza con il GPS e su un team di esperti che supporta efficacemente sul campo le Forze dell'Ordine".