Furti d'auto in Italia, Mercedes introduce la "barriera digitale"

Quasi 100mila (94.835) i furti di auto denunciati in Italia nel 2023. Il 44% delle vetture è stato ritrovato, ma dell'altra parte se ne sono perse le tracce. Questi i dati presentati dalla Polizia di Stato a Roma, insieme a Mercedes. Negli anni sono stati creati diversi deterrenti "meccanici" per scoraggiare o impedire i furti, come anche dispositivi satellitari e immobilizer. Oggi, attraverso l'Internet delle cose è possibile porre una barriera ancora più importante a questo fenomeno che vede l’Italia al secondo posto dopo la Francia tra i paesi Europei più colpiti da questo tipo di reato.

Per cercare di prevenire e scongiurare il furto dell’auto Mercedes-Benz ha messo in campo una serie di presidi tecnologi che massimizzano la propria efficacia attraverso la combinazione di tre elementi: il Connect Package, presente di serie su tutti i modelli della Stella, la Protezione vettura GUARD 360° plus e il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°.

“Grazie a questo sistema di dispositivi, oltre alla funzione di antifurto con protezione volumetrica dell’abitacolo, protezione antirimozione e allarme acustico in caso di urto o effrazione, viene automaticamente inviato sullo smartphone del proprietario, attraverso l'App Mercedes-Benz, un alert con la segnalazione del furto" - dice Sebastian Guayacan, Product Manager Digital Extras, Charging & EVA2 di Mercedes-Benz Italia -. "In questo caso, dopo le opportune procedure di autenticazione, la chiamata di allarme viene trasferita al service partner autorizzato, Vodafone Automotive, che inoltra i dati di localizzazione della vettura direttamente alle forze dell’ordine. Le indagini possono quindi iniziare immediatamente, aumentando le probabilità di far tornare velocemente l’auto nelle mani del legittimo proprietario. Per ragioni di sicurezza e per non interferire nelle operazioni di polizia, una volta avviata la procedura, tutte le funzioni di localizzazione visibili dal cliente attraverso l’App vengono inibite".