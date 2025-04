NOW, oggi il lancio della nuova versione dell'app di streaming di Sky

Da oggi disponibile la nuova app di NOW, il servizio di streaming di Sky, in una versione migliorata. L’applicazione rinnova e potenzia la sua user experience, con una fruizione più intuitiva per rendere l’accesso ai propri contenuti preferiti più semplice e veloce. Le novità partono dalla Home, ripensata per essere ancora più completa e mettere in primo piano l’ampia offerta di contenuti live e on demand. Le varie rail evidenziano i titoli del momento, con numerose sezioni personalizzate e la nuova Top 10 aggiornata con i contenuti più visti. Nella sezione Scelti per te, invece, vengono suggeriti programmi in linea con quelli già guardati, secondo le proprie abitudini di consumo. Inoltre, dalla Home è sempre possibile accedere velocemente alle sezioni tematiche Intrattenimento, Cinema, Sport e alla lista dei propri Preferiti.

Dai canali in diretta ai nuovi avatar

La nuova interfaccia rende ancora più semplice e immediata la navigazione tra un canale lineare e l’altro. È possibile, infatti, accedere in ogni momento alla guida elettronica EPG, senza interrompere la visione del programma, per sapere cosa è in onda sugli altri canali. Un’altra novità è la possibilità di far ripartire dall’inizio qualunque programma con la funzione Restart, per poter guardare interamente un contenuto già iniziato, e mettere in pausa la TV in diretta. Infine la nuova app introduce degli avatar associabili ai vari profili personali, ispirati ai contenuti di punta di NOW come MasterChef, 4 Ristoranti, Pechino Express e Hanno Ucciso l’Uomo Ragno.