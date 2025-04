S&P promuove l'Italia: rating alzato a BBB+ con outlook stabile

L'agenzia S&P Global Ratings ha alzato i rating sovrani a lungo termine in valuta estera e locale dell'Italia da BBB a BBB+ e e ha confermato i rating a breve termine ad A-2. L’outlook è stabile. È quanto emerge dalle tabelle postate sul sito dell'agenzia. La decisione dell'amministrazione di Donald Trump di sospendere per tre mesi i dazi al 20% sui prodotti Ue e imporre tariffe del 10% "significa che l'impatto sull'economia dell'Italia sarà gestibile, parzialmente attenuato dall'accelerazione degli investimenti pubblici e dagli stimoli di bilancio tedeschi", afferma S&P. Secondo l'analisi, il debito pubblico Italia resterà elevato ma si stima che "il rapporto debito-pil si stabilizzerà a partire dal 2028". S&P prevede per l'Italia un Pil in crescita dello 0,6% nel 2025. Una performance che riflette l'impatto dei dazi americani e il peso dell'incertezza politica globale sulla domande dell'area euro e su quella interna. Immediato il commento soddisfatto del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "Il giudizio di S&P premia la serietà dell'approccio del governo italiano alla politica di bilancio. Nel clima generale di incertezza, prudenza e responsabilità continueranno a essere la nostra linea di azione".