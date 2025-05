Festival dell'Economia 2025 a Trento: programma, ospiti ed eventi

Il tema di questa edizione è "Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio". Il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha rappresentato una svolta storica, aprendo a scenari di grandi cambiamenti: il ritorno del potere degli Stati, la globalizzazione che difficilmente ritornerà almeno come l’abbiamo conosciuta, lo sviluppo del commercio internazionale che dovrà fare i conti con una nuova era di dazi e protezionismo. Altrettanto certa è la polarizzazione sempre più evidente tra Stati Uniti e Cina, con l’Europa sempre di più un vaso di coccio tra due vasi di ferro, costretta a fare i conti con la Germania in recessione, le difficoltà sempre più evidenti della Francia e la drammatica mancanza di leadership adeguate. Il tutto in uno scenario che vede la geopolitica imporsi come variabile determinante, con una sessantina di guerre in corso e le lacerazioni indotte dal conflitto in Ucraina e dalla carneficina in Medio Oriente.

Gli ospiti

Giovedì 22 maggio



Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità, partecipa al dialogo “Conflitti sociali, crisi e tutele delle persone con disabilità” (ore 9:30, Teatro Sociale).



Daniela Santanchè, Ministra del Turismo, interviene nel panel su “Il turismo deve cambiare: qualità e non solo quantità” (ore 12:00, Sala della Filarmonica).



Renato Brunetta, Presidente del CNEL, affronta il tema di scuola, lavoro e formazione in carcere, con l’obiettivo “recidiva zero” (ore 12:15, Castello del Buonconsiglio – Sala Gerola).



Nunzia Ciardi, vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, parlerà di “Data Eye: l’Intelligenza Artificiale contro la criminalità organizzata” (ore 14.15, Sala di Rappresentanza della Regione).

Il 22 maggio è atteso anche Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.



Venerdì 23 maggio



Paolo Savona, presidente Consob, interviene su “Legittimazione delle criptovalute e rischi per i mercati mobiliari” (ore 9:15, Castello del Buonconsiglio – Sala Gerola).



Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle entrate, introduce la tavola rotonda “Come gestire controlli e conflitti” (ore 9:15, Palazzo Geremia – Sala di Rappresentanza).



Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri, interviene su “L’arma, il valore della legalità e l’esperienza internazionale” (ore 9:30, Palazzo della Provincia – Sala Depero).



Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, discute de “L’economia nelle nuove frontiere dell’Occidente” (ore 10:30, Palazzo della Regione).



Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, partecipa al dialogo su dazi, imprese e lavoro (ore 11:00, Sala Depero).



Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, interviene su come rafforzare la competitività (ore 11:15, Palazzo Geremia).



Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, è nel panel “Il futuro delle PMI in Europa: giovani e politica a confronto” (ore 11:30, Fondazione Caritro).



Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, partecipa al panel “Tre nuove frontiere dell’economia: il subacqueo, lo spazio e l’artico” (ore 12:00, ITAS Forum).



Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, presenta la sua visione sulla riforma della giustizia (ore 12:30, Sala Depero).



Marina Calderone, Ministra del Lavoro, affronta il tema dell’intelligenza artificiale e del mercato del lavoro (ore 12:45, Palazzo Geremia).



Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, partecipa al panel “Chimica, automobili, meccanica: l’Europa è davvero finita o può farcela?” (ore 14:15, Filarmonica).



Alessandra Dolci, procuratore aggiunto di Milano, e Giovanni Maria Flick, presidente emerito Corte costituzionale, dialogano insieme sul tema “Inchieste giudiziarie, processo e nuove forme di criminalità” (ore 14:15, ITAS Forum).



Federico Freni, sottosegretario di stato per l’economia e le finanze, affronta il tema dello sviluppo economico, coscienza civile e bene comune (14:30, Palazzo della Regione - Sala di rappresentanza).



Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, interviene su sport, economia e sistema dei valori (ore 15:45, Sala Depero).



Rosario De Luca, presidente Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, interviene nel panel “Lavoro povero e dannato” (ore 16:00, Palazzo Geremia – Sala di Rappresentanza).



Maurizio Landini, segretario generale Cgil, partecipa al panel “La grande fuga: progetti di vita e incertezze sul futuro” (ore 16:15, Cinema Vittoria).



Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, riflette su innovazione e merito nella macchina dello Stato (ore 16:30, Palazzo della Regione).



Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, presenta “Governare le fragilità” (ore 17:00, Palazzo Sardagna – Sala delle Scienze).



Era Dabla-Norris, deputy director fiscal affairs department, Fondo monetario internazionale, introduce il panel “Perché il modello attuale di sviluppo dell’intelligenza artificiale può non essere sostenibile” (ore 17:30, Teatro Sociale).



Sempre nella giornata di venerdì 23 maggio è previsto il dialogo a tre con Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e i Presidenti delle Province autonome di Trento, Maurizio Fugatti, e Bolzano, Arno Kompatscher, sul tema “Autonomie e Stati nazionali” (ore 15:00, Teatro Sociale).

Sabato 24 maggio

Lilia Cavallari, Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, partecipa al panel “La politica economica europea al tempo di Trump” (ore 9:30, Cinema Vittoria).



Antonio Patuelli, presidente Abi, spiega perché l’Europa non può esistere senza l’unione bancaria (ore 9:30, Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza).



Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Banca europea degli investimenti (Bei), porta il suo contributo su come rilanciare l’Europa manifatturiera (ore 9:30, Castello del Buonconsiglio – Sala Gerola).



Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, interviene nel panel su autonomia energetica (ore 10:15, Palazzo della Regione).



Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, illustra i piani per le infrastrutture del futuro (ore 12:15, Teatro Sociale).



Mario Tonina, assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, partecipa al confronto su “Finanziare il welfare: quale ruolo per i fondi sanitari integrativi?” (12.00, Palazzo Benvenuti Sala Nones).



Francesco Greco, presidente Consiglio nazionale forense, e Fabio Pinelli, Vicepresidente del CSM, intervengono nel panel “Pnrr e giustizia: bilancio delle riforme” (ore 12:00, Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza).



Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca, discute di finanziamenti internazionali, ricerca e università (ore 12:15, Palazzo della Regione).



Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, interviene su “Colonizzatori di dati” (ore 12:00, Cinema Vittoria).



Fabrizia Lapecorella, vicesegretario generale Ocse, interviene nel panel dedicato a bilancio e prospettive dell’ Osservatorio sulla transizione energetica e climatica (ore 12:00, Filarmonica).



Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, discute del rapporto tra scuola e imprese (ore 14:15, Sala Depero).



Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, è coinvolto in due appuntamenti: “L’Europa e la sfida italiana delle riforme” (ore 14:15, Palazzo Geremia) e il panel “L’Europa fra centralismo e autonomie” (ore 15:45, Palazzo Geremia), quest’ultimo assieme all’assessore all’Autonomia della Provincia di Trento Simone Marchiori, al presidente di TSM-Trentino School of Management Francesco Barone e all’ad di TSM Delio Picciani.



Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, discute della riforma fiscale insieme a Lilia Cavallari, Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, e Elbano de Nuccio, presidente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ore 14:15, Castello del Buonconsiglio).



Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, interviene sul rapporto tra organizzazioni criminali, mercati e nuove tecnologie (ore 14:15, Palazzo della Regione).



Paolo Benanti, presidente comitato per l'intelligenza artificiale presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, riflette sul rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’uomo (ore 14:30, Teatro Sociale).



Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, affronta il tema “Dati criptati e sicurezza pubblica” (ore 16:00, Sala Depero).



Debora Revoltella, direttrice Dipartimento degli affari economici Banca europea per gli investimenti (Bei), discute di competitività e solidarietà (ore 17:45, Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza).



Domenica 25 maggio



Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, lavoro, università e ricerca, Provincia Autonoma di Trento, interviene nel dibattito “Genere e impresa: costruire la leadership del futuro” (ore 10.00, Sala Conferenze Fondazione Caritro).



Brando Benifei, Eurodeputato e Presidente della delegazione EU-USA del Parlamento Europeo, partecipa al panel “L’economia nel Trump 2.0” (ore 11:30, Sala Calepini – Camera di Commercio di Trento).



Giulio Biino, presidente Consiglio nazionale del notariato, riflette su come cambiano i tempi per la professione legale e notarile (ore 12:00), Palazzo Geremia).



Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, chiude la giornata con un dialogo su povertà, immigrazione e sicurezza (ore 14:30, Teatro Sociale).



Lucia Albano, sottosegretario Ministero dell’economia e delle Finanze, discute di economia sociale (ore 14:45, Castello del Buonconsiglio – Sala Gerola).



Emanuele Orsini, presidente Confindustria, spiega perché serve un piano di sviluppo dell'economia industriale (ore 18:00, Teatro Sociale).