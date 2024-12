Natale, corsa all'ultimo regalo: giro d'affari per 1,5 miliardi

Introduzione

È ufficialmente partita la corsa agli ultimi regali da mettere sotto l'albero di Natale. Secondo un sondaggio di Confesercenti/Ipsos, nel weekend che si chiude oggi sono circa 7 milioni gli italiani ancora alle prese con lo shopping natalizio. Il volume di spesa prodotto dagli acquisti last minute (che avvengono soprattutto nei negozi fisici e non online) è pari a 1,5 miliardi di euro.

Ma quali sono i doni più scelti in questo weekend e in questo Natale? Spiccano i capi di abbigliamento e gli accessori moda (specie le borse): regali presenti sui taccuini del 47% dei consumatori italiani. Bene anche i prodotti di cosmetica, come profumi (42%) e libri e prodotti editoriali (33%). Non può mancare la tecnologia (32%), anche se con piccoli doni sotto i 150 euro di budget (19%) rispetto a investimenti corposi (13%). Il 30% si è indirizzato invece su un dono gastronomico, il 23% su un prodotto da enoteca. Nella top ten dei regali anche gioielli/bigiotteria (26%).

Ma chi spende di più? In un Natale con meno di nove regali a testa di media, gli "spendaccioni" sono gli over 34 (231 euro), gli uomini (256 euro) e i residenti nel Centro Italia (264 euro), quasi 100 euro in più dei residenti al Sud (176 euro).