Natale, per cenone italiani spenderanno 3,2 mld. Consigli per la spesa

Introduzione

Un’indagine del Centro Studi Confcooperative dà i numeri sulla tavola di Natale: per il cenone gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro, cioè 300 milioni in più dello scorso anno e 500 milioni in più delle feste pre Covid. Ecco i prodotti più scelti e cosa conviene comprare per risparmiare.