In Sicilia, a Santa Margherita di Belice (Agrigento), i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa hanno deciso che i loro figli non entreranno più in classe. Temono che la scuola si trasformi in un focolaio visto che, nel corpo insegnanti, 12 sono di Sambuca di Sicilia che in questi giorni, malgrado vivano in un Comune dichiarato dal presidente della Regione "zona rossa", hanno continuato a lavorare recandosi ogni mattina in aula