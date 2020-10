3/17 ©Ansa

PIEMONTE - Nei fine settimana chiusi tutti i centri commerciali non alimentari. Rimangono aperti solo alimentari e farmacie. A Torino, in alcune zone, stretta sulla movida: accesso consentito, dalle 22.30 alle 5, solo a residenti e a chi si reca a far loro visita o nei locali pubblici e solo per il tempo della consumazione al tavolo e a chi fa consegne a domicilio. Chiusura anticipata alle 22.30 per le attività di vendita da asporto, diverse dagli esercizi pubblici. Per Asti è prossima la chiusura notturna della città da mezzanotte alle 5 dal weekend

Appendino firma la nuova ordinanza