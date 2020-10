Covid Torino, Appendino firma nuova ordinanza: stretta sulla movida

Le aree coinvolte sono quelle tra via Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia, oltre a via Matteo Pescatore e il Giardino Montanaro

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha firmato una nuova ordinanza per evitare assembramenti durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) in due zone della movida, l'area tra le via Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia e in via Matteo Pescatore. Le nuove regole consentono l'accesso dalle 22.30 alle 5 solo ai residenti e a chi si reca a far loro visita oppure nei locali pubblici, solo per il tempo della consumazione al tavolo, e a chi fa consegne a domicilio. Chiusura anticipata alle 22.30 per le attività di vendita da asporto, diverse dagli esercizi pubblici. Nel Giardino Montanaro, invece, dalle 21 alle 5 passaggio permesso solo ai residenti e a chi si reca a casa loro.