Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un docente dell'Istituto professionale Sanfelice di Viadana, nel mantovano, è risultato positivo al Covid-19 e quattro classi sono state messe in quarantena.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 4.125 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:06 - Giulio Gallera, misure rigide per salvare il Natale

"Abbiamo agito con misure sicuramente importanti per evitare di ritrovarci tra qualche settimana ad un lockdown totale". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, parlando a 'Stasera Italia' su Rete4. La chiusura alle 23 "è una misura preventiva, rigida, ma che serve a provare a piegare quella linea del contagio prima che la situazione diventi così grave da portarci ad un lockdown definitivo", ha spiegato l'assessore. "Confidiamo che queste misure, collegate al senso di responsabilità dei nostri concittadini, portino a far flettere la curva dei contagi preservando il periodo natalizio, che anche per i commercianti e per la vita in generale è un momento importante".



7:04 - Professore positivo, quattro classi in quarantena nel Mantovano

Un docente dell'Istituto professionale Sanfelice di Viadana, nel mantovano, è risultato positivo al Covid-19 e quattro classi sono state messe in quarantena. L'insegnante ha avuto i primi sintomi domenica scorsa ed è stato sottoposto subito a tampone, dopo che si era messo in isolamento. Ieri è arrivato il risultato che ha confermato la positività. Le quattro classi che sabato scorso avevano avuto contatto con lui sono state poste in quarantena.



7:01 - Covid: 250 in piazza a Brescia contro le restrizioni

"Tari, Tasi, affitti, ce li pagate voi" e poi "le nostre attività con tutte queste restrizioni sono da buttare nell'immondizia". Sono alcuni striscioni esposti dagli esercenti che stanno manifestando lungo le vie del centro di Brescia contro le ultime norme anti Covid. Baristi e ristoratori, circa 250 persone, con lumini accesi da Piazzale Arnaldo, luogo simbolo della movida bresciana, che sono arrivati fino alla sede del Comune in Piazza Loggia.