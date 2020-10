Covid, in Lombardia registrati 4.916 su 36.963 tamponi eseguiti

I ricoveri sono saliti a 184 quelli in terapia intensiva, 28 più di ieri, e sono 2.013 quelli negli altri reparti

Sono 4.916 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia a fronte di 36.963 tamponi eseguiti, con una percentuale del 13,2%. Sono sette i deceduti che portano il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia di coronavirus a 17.159. Per quanto riguarda i ricoveri sono saliti a 184 quelli in terapia intensiva, 28 più di ieri, e sono 2.013 quelli negli altri reparti,con una crescita di 318 persone ricoverate. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La distribuzione territoriale

Sono 2.399 i nuovi positivi registrati in provincia di Milano, di cui 1.126 nel capoluogo. Sono invece 752 i casi a Monza, 301 a Varese, 237 a Brescia, 231 a Pavia, 206 a Como, 131 a Lecco, 122 a Bergamo, 108 a Lodi, 102 a Cremona, 87 a Mantova e 44 a Sondrio.