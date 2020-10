Covid, Bassetti: “Forte crescita della curva, ma picco ancora lontano”

In Italia, la curva dei contagi da coronavirus sta conoscendo una crescita importante, con un aumento del 50% della percentuale di positivi sul totale dei tamponi fatti in poco più di dieci giorni. A spiegarlo è Matteo Bassetti, il direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Prevedo che la curva continuerà a salire fino al raggiungimento del picco, che per il momento è ancora lontano. In seguito si assisterà a una situazione di plateau”, afferma l’esperto, commentando gli ultimi dati sui contagi.