Tumori, a Roma rimosso liposarcoma di 40 chili

Al Campus Biomedico di Roma è stato eseguito un intervento da record. Il policlinico ha annunciato che nei giorni scorsi "a un paziente di 56 anni è stata asportata una massa tumorale di circa 40 chilogrammi”. Il cancro rimosso era "un liposarcoma dedifferenziato del retroperitoneo, un tumore raro che origina dai tessuti adiposi e si sviluppa in una zona profonda dell'addome". L'operazione per asportare quello che viene definito "uno dei più grandi liposarcomi d'Europa" è stata portata a termine dall'Unità di Chirurgia dei sarcomi dei tessuti molli guidata da Sergio Valeri, che fa parte dell'Unità di Chirurgia generale specialistica diretta da Rossana Alloni, e da un team di esperti chirurghi, infermieri e anestesisti, in collaborazione con Francesco Stilo, direttore della Chirurgia vascolare del Policlinico di Trigoria. Il team ha spiegato che "attualmente il paziente è in fase di recupero post-operatorio e continua a seguire il percorso terapeutico e riabilitativo presso il centro S. Maria della Provvidenza del Don Gnocchi, con l'obiettivo di garantire il miglior risultato possibile nel lungo periodo".

La comparsa del tumore

Il paziente, arrivato al Campus nel 2023, era reduce da 3 interventi chirurgici. I primi 2, eseguiti nel 2015 e nel 2020, miravano alla correzione di quella che si pensava essere un'ernia inguinale, ma che in realtà era già la manifestazione della patologia neoplastica. Ad aprile 2023 si era sottoposto ad una terza operazione per trattare il liposarcoma che, tuttavia, non ebbe l’effetto sperato in quanto il tumore si ripresentò pochi mesi dopo. Nonostante i cicli di chemioterapia prescritti dal Campus, il paziente a inizio 2025 si è presentato al Pronto soccorso con dei sintomi che indicavano un peggioramento del cancro. A quel punto dopo un'attenta valutazione multidisciplinare, il team del policlinico ha deciso per la delicata operazione.