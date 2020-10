1/16 ©Ansa

Con il passare dei mesi è diventato una delle speranze più concrete per fermare il coronavirus. È il vaccino in corso di sviluppo nei laboratori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford, che sarà distribuito grazie a un accordo con l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca e le cui dosi saranno prodotte in Italia dalla società Irbm di Pomezia. Ecco come è nato il progetto e a che punto siamo con il suo sviluppo

Vaccino Covid, Irbm Pomezia: fine fase sperimentazione entro dicembre