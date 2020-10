Coronavirus, ci sarà un nuovo lockdown? Cosa dicono gli esperti

Uno studio elaborato da Iss e Comitato tecnico-scientifico dopo l'estate prevede quattro diversi scenari. Al momento l'Italia si trova al secondo step, ma è al limite di quello successivo. L'ultimo farebbe scattare la chiusura generalizzata, al verificarsi di condizioni come "trasmissione diffusa, cluster non più distinti tra loro, nuovi casi non correlati a catene di trasmissione note, pressione sostenuta" per le strutture sanitarie