Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 20 ottobre

I nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.874, su 144.737 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano stati oltre 9mila a fronte di un numero più basso di tamponi (98.862). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 870, 73 in più del giorno precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).