Ultimo giorno di scuola, calendario e date regione per regione

La fine delle lezioni si avvicina, e inizia il conto alla rovescia per la fine dell'anno scolastico 2024/2025. Ma non tutti gli studenti e le studentesse italiane saluteranno i banchi nello stesso momento. Le date in cui gli istituti chiuderanno i battenti per l'estate variano da regione a regione e oscillano tra il 6 giugno (l'unica è l'Emilia Romagna) e il 10 giugno 2025 (Basilicata, Liguria, Toscane e Valle d'Aosta). Le scuole finiranno il 7 giugno nella maggior parte delle Regioni, con qualche eccezione.