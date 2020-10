Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 19 ottobre

I nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 9.338, su 98.862 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano stati oltre 11mila a fronte di un numero più alto di tamponi (oltre 146mila). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 797, 47 in più del giorno precedente. Sale inoltre al 9,4% l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 ottobre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 423.578. Le vittime, in totale, sono 36.616, con 73 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 69). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.498, per un totale di 252.959. I ricoverati con sintomi sono 7.676 (+545). Sono invece 125.530 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 13.639.444 in aumento di 98.862 rispetto al 18 ottobre. I casi testati sono finora 8.265.568, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Campania comunica il seguente ricalcolo: il numero dei deceduti di oggi fa riferimento al periodo a partire dal 01.10.20 per tardiva comunicazione di decessi avvenuti al di fuori del territorio delle rispettive ASL di competenza. La Regione Emilia Romagna comunica , invece, il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso ( da Rimini ) in quanto giudicato non caso Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi comunicati ieri. il numero corretto è 40858.