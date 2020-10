Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Lieve calo nella percentuale dei positivi ma tutti gli altri parametri in peggioramento. 10874 nuovi casi, 89 morti. Secondo Conte le prime dosi di vaccino potrebbero essere "disponibili all'inizio di dicembre". Mattarella richiama alla responsabilità di tutti per far fronte alla pandemia. Irlanda primo paese europeo a ripristinare il lockdown. Record assoluto di contagi giornalieri nel Regno Unito. Curva in peggioramento in tutta Europa: Belgio e Repubblica Ceca tra i più colpiti