Nuovo Dpcm, oggi l'informativa di Conte al Senato in diretta

Il presidente del Consiglio atteso alle 16.15 in aula a Palazzo Madama per le comunicazioni sulle misure di contrasto all'emergenza coronavirus. Il premier sarà poi domani alle 10 alla Camera

Il premier Giuseppe Conte è atteso oggi in Senato alle 16.15 per l’informativa sulle ulteriori iniziative adottata del governo con il nuovo Dpcm relativo all’emergenza coronavirus ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Conte sarà poi domani alle 10 alla Camera dei deputati.

Il nuovo Dpcm

approfondimento

Dpcm 18 ottobre 2020, le FAQ: tutte le domande e le risposte sul testo

Le nuove misure per provare a contrastare la diffusione del contagio sono state annunciate nella serata del 18 ottobre, sono in vigore dal 19 ottobre e resteranno valide fino al prossimo 13 novembre. Col nuovo Dpcm rimane vietato lo sport di contatto a livello amatoriale. Sono rimaste aperte piscine e palestre, ma alle strutture sportive sono stati concessi 7 giorni per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. I ristoranti possono stare aperti fino alle 24, i bar fino alle 18 in assenza di consumo al tavolo. La scuola rimane in presenza, alle superiori possibili turni pomeridiani. Alle amministrazioni locali è stata concessa la possibilità di chiudere vie e piazze a rischio assembramenti.