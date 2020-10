È ancora tutta in chiave anti-Covid la legge di bilancio per il 2021, che il governo ha approvato nella notte tra il 17 e il 18 ottobre salvo intese. Per la salute arriva un fondo per l'acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate alla pandemia. Cig estesa fino a marzo. Per le famiglie approvata l'introduzione dell'assegno unico. Viene poi portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud