Nuovo Dpcm anti-Covid, atteso per stasera l'annuncio di Conte

In arrivo le nuove misure per provare a contenere il contagio da coronavirus. Il Cts suggerisce ingressi a orari scaglionati per scuole superiori e università, incentivazione dello smart working, interventi sul trasporto pubblico locale. Si tratta ancora sulla chiusura di palestre e piscine e sugli orari di bar, pub e ristoranti

Il nuovo dpcm con le misure per provare a contenere la diffusione del coronavirus è in dirittura d'arrivo. Per stasera è atteso l'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte della nuova stretta, anche se i nodi sul decreto non sono ancora ancora sciolti del tutto. Ieri sera oltre tre ore di confronto nel Governo: si tratta tra l'altro su scaglionamenti a scuola, chiusura delle palestre e riduzione dell'orario di pub e ristoranti (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Cosa potrebbe prevedere il nuovo Dpcm vedi anche Covid-19, 10.925 nuovi casi: i focolai attivi regione per regione Il nuovo Dpcm dovrebbe puntare, come suggerito anche dal Cts, sullo smart working con una quota fissata al 70-75%, sullo scaglionamento degli orari delle scuole superiori, con l'ipotesi di ingresso alle 11 e una quota di didattica a distanza per alleggerire i trasporti (ma non si esclude neanche una riduzione della capienza massima degli autobus). Potrebbe esserci anche lo stop agli sport di contatto dilettantistici. Si tratta ancora sull'ipotetica chiusura di palestre e piscine. Si punta inoltre su una spinta al tracciamento dei contagi, sollecitata dagli esperti.