Nel Bolognese sono in totale 19 i nuovi casi di positività al Covid, riconducibili a 14 studenti e 5 docenti in 12 diversi istituti sia della città e sia di alcuni comuni limitrofi come Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso e Molinella. In particolare sono quattro le classi in quarantena, in tre diversi istituti scolastici, in cui sono emersi 9 casi di positività durante i tamponi fatti nei giorni scorsi e legati a precedenti casi