Matera, interrotta la fornitura di acqua per un guasto: scuole chiuse

A Matera non c'è acqua. A seguito di un guasto su una condotta in contrada Trasano, nel comune lucano è stata interrotta l'erogazione di acqua. Mentre si procede alla riparazione e al ripristino della fornitura idrica, nella giornata di oggi sono state sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado. Come ha confermato il commissario straordinario, Raffaele Ruperto, "si sta procedendo a rimuovere la condotta in cemento danneggiata e, successivamente, si procederà alla sostituzione della stessa con un tubo in acciaio del diametro di 800 millimetri per una lunghezza di 12 metri".

Il guasto a una condotta

Secondo Acquedotto Lucano, che sta lavorando alla riparazione della condotta adduttrice, i lavori proseguiranno per tutta la giornata di oggi. L'acqua ancora erogata in città è quella presente nei serbatoi di accumulo, ma una volta esaurite le scorte non ci sarà alimentazione nelle case. Nel frattempo, sono passate da 9 a 12 le autobotti dislocate in vari punti della città e nei borghi, messe a disposizione da Acquedotto lucano e dalla Protezione civile regionale. È stato attivato anche un servizio mobile di fornitura per l'ospedale Madonna delle Grazie, per la casa circondariale e per le residenze protette per anziani.