Funivia caduta Monte Faito, proseguono le indagini: i nodi da chiarire

L'a.d. dell'Ente che gestisce l'impianto: "Prima della riapertura, tre mesi di prove previste dalla normativa". Poi annuncia una commissione interna per verificare le cause del crollo. La Procura di Torre Annunziata ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Condizioni critiche ma stabili per l'unico sopravvissuto

"Gli uomini della funivia sono una famiglia. E questo è un momento di dolore per tutti. Noi, per primi, vogliamo sapere cos'è successo. Una cosa è certa: non si è mai risparmiato sulla sicurezza". A dirlo, intervistato da La Stampa, Umberto De Gregorio, amministratore delegato di Eav, l'Ente autonomo del Volturno che gestisce la funivia del Monte Faito, caduta a seguito della rottura del cavo traente per cause ancora da chiarire. L'ultima manutenzione, ha affermato De Gregorio, è stata fatta "prima della riapertura dell'impianto, che è avvenuta sette giorni fa. Ci sono stati tre mesi di prove e sono state effettuate tutte quelle previste dalla normativa". Poi ha spiegato che l'Ente avvierà una indagine interna, con la creazione di "una commissione" con "professionalità di alto profilo, anche esterne all'azienda, per risalire alle cause dell'accaduto". Tutto questo, ha assicurato, per "dare tutto il supporto all'inchiesta". E sul cavo traente, De Gregorio ha sottolineato che "è stato sostituito nel 2019".

I punti da chiarire Freni, manutenzione e vento sono i primi elementi che la Procura di Torre Annunziata è chiamata ad analizzare nell'inchiesta sul disastro, che ha causato quattro morti e un ferito grave. Nella serata di giovedì 17 aprile il procuratore Nunzio Fragliasso, con l'aggiunto Giovanni Cilenti e il sostituto Giuliano Schioppi, si è recato sul luogo della tragedia per una prima ispezione, proseguita nella giornata di venerdì. Gli inquirenti hanno sottoposto a sequestro le due stazioni: quella a monte alla quale la cabina precipitata era quasi arrivata e quella a valle. Sequestrati anche i piloni, le due cabine e il cavo. Nel fascicolo, al momento contro ignoti, si ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Le immagini dello schianto Il veicolo caduto è stato ritrovato quasi a metà percorso, tra il secondo e il terzo pilone: non è chiaro se sia subito piombato giù per poi rotolare a valle, oppure se sia scivolato all'indietro, ancora agganciato al cavo, quando mancavano una ventina di secondi all'arrivo in stazione. Secondo questa ipotesi, che pare quella più accreditata, si sarebbe quindi schiantato a tutta velocità contro un pilone per poi rovinare al suolo. In alcune immagini riprese da una telecamera dell'impianto si vede la cabina che torna indietro, mentre ondeggia vorticosamente prima di sparire nella nebbia. In ogni caso solo le perizie potranno, dai punti di impatto della cabina, accertare le modalità della caduta.

Le condizioni dell'unico sopravvissuto Resta in condizioni critiche ma stabili Thaeb Suliman, il 23enne arabo israeliano, studente di ingegneria, unico sopravvissuto all'incidente. Il giovane rimane ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli, dove ieri è stato operato per le fratture riportate alla gamba destra. Suliman è ancora intubato e ventilato meccanicamente, in sedazione profonda. Tuttavia oggi l'équipe medica valuterà la temporanea sospensione della sedazione per procedere alla valutazione neurologica. La prognosi resta riservata. Completata, nel frattempo, l'identificazione delle vittime straniere. Tre i turisti morti: sono i coniugi inglesi Elaine Margaret e Graeme Derek Winn, di 57 e 64 anni, che erano impegnati in un tour tra le bellezze della costiera sorrentina, e la farmacista araba con passaporto israeliano Janan Suliman, residente a Mashhad, nella Bassa Galilea. Stava facendo un viaggio in Italia insieme al fratello Thaeb. Sui social emergono le foto di loro due sorridenti davanti al Colosseo e a Napoli, a testimoniare momenti di gioia prima che il loro destino si spezzasse sul Faito. La quarta vittima è il 59enne Carmine Parlato, operatore dell'Eav presente nella cabina.