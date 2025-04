Tragedia sul monte Faito, chi sono le quattro vittime

Le quattro vittime

La conferma rispetto alle vittime è arrivata, nelle ore successive alla tragedia, anche dal sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che si è recato in visita presso il luogo dell’incidente. Manfredi ha spiegato che sono state contattate le ambasciate e che l'aeroporto di Capodichino, solitamente chiuso nelle ore notturne, è stato reso utilizzabile nelle scorse ore in modo da rendere possibile l'arrivo delle famiglie. La quarta vittima, italiana, era, come detto, il macchinista della funivia presente a bordo della cabina precipitata. Nel dettaglio, a perdere la vita sul monte Faito è stato Suliman Janan, di nazionalità israeliana, classe 1999. La seconda vittima accertata è proprio Carmine Parlato, nato a Vico Equense, classe 1966, cioè il dipendente Eav che si trovava all'interno della cabina. Infine, Elaine Margaret Winn, dalla Gran Bretagna, classe 1967. Il nome della quarta vittima non è stato ancora reso noto.

Il ferito ancora in condizioni gravi

"Stabile nella sua gravità". Resta in condizioni critiche, con prognosi riservata, il turista israeliano vittima della tragedia alla funivia del Faito. Secondo il bollettino diffuso stamattina dall'Asl Napoli 1 Centro, "questa mattina si procederà ad eseguire diagnostica di controllo per verificare se l'evento traumatico - del tipo a "dinamica maggiore" - possa aver provocato danni che si possono palesare anche a distanza di alcune ore"."Il paziente resta intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio; attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda", si legge ancora nel bollettino, "il paziente permane in condizioni critiche e la prognosi resta riservata", è spiegato ancora.

Meloni: “Cordoglio per le vittime della funivia”

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata a Washington per l'incontro con il Presidente americano Donald Trump, ha appreso del tragico incidente avvenuto oggi sulla funivia del Monte Faito e desidera esprimere, a nome del Governo italiano e suo personale, la vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti". Lo ha riferito nelle scorse ore una nota di Palazzo Chigi spiegando che "Meloni è in contatto con il Ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il Capo del Dipartimento Fabio Ciciliano".

La tragedia

Ore di angoscia, con i soccorsi resi complicati dalla nebbia, e quella cabina a monte dell'impianto del Faito di cui non si sono avute più notizie fino poi al tragico epilogo, con la speranza vanificata dalle notizie che sono arrivate. Questa la cornice nella quale si è consumato l’incidente sul monte Faito, causato dalla rottura di un cavo che ha coinvolto una cabina della funivia che collega Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con la vetta. La cabina stessa si è schiantata al suolo trascinando con sé cinque persone, due coppie di turisti stranieri e il macchinista di bordo. L'unico sopravvissuto è stato un uomo, condotto in eliambulanza all'ospedale del Mare di Napoli. Incolumi invece i nove passeggeri saliti sulla cabina diretta a valle, rimasta sospesa nel vuoto a una ventina di metri dal suolo fino all'arrivo dei soccorritori, che hanno tirato fuori i viaggiatori imbragandoli uno ad uno. Nel loro caso ha funzionato il freno di sicurezza, ad evitare guai peggiori. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30. A dare la notizia della sciagura è stato l'ad di Eav, l'Ente Autonomo del Volturno che gestisce la funivia, Umberto De Gregorio: "La cabina a monte è caduta. Si temono vittime" il post sui social arrivato poco dopo le 18 che ha spezzato ogni speranza. Preceduto pochi minuti prima dall'annuncio: "Una tragedia". In lacrime la moglie dell'operatore a bordo della cabina precipitata, tra i primi a giungere sul luogo dell'incidente.