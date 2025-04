Dazi, Meloni da Trump: "Serve lucidità, Europa vuole intesa". LIVE

Inizia oggi la missione della premier Giorgia Meloni a Washington, dove incontrerà Donald Trump per parlare anche di dazi. La Casa Bianca ha reso noto il programma: alle 12.05 (le 18.05 in Italia) è previsto un pranzo nella cabinet room tra i due leader (chiuso alla stampa), quindi un'ora dopo il bilaterale nello Studio Ovale (con il pool dei reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani). Non è prevista una conferenza stampa congiunta al termine.

Intanto è allarme crescita per i dazi di Trump. Fitch ha tagliato le stime sul Pil mondiale: quest'anno crescerà meno del 2%, -0,4% rispetto alle previsioni. Mentre il Wto ha abbassato quelle sul commercio: nel 2025 gli scambi globali caleranno fra lo 0,2% e l'1,5%. Aut aut di Washington sulla Cina: Trump intende usare le tariffe per ottenere l'impegno dai partner americani di isolare Pechino in cambio di una riduzione dei dazi. Dopo le ritorsioni sulle risorse minerarie e Boeing, la Cina ha fermato anche le spedizioni di merci verso gli Usa da Hong Kong. Ma Trump tira dritto: "Con i dazi incassi record e inflazione in calo, promessa mantenuta", scrive su Truth.

