Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

).

Ieri sera oltre tre ore di confronto nel Governo, ma i nodi sul dpcm restano: si tratta ancora sugli scaglionamenti a scuola, le chiusura delle palestre e la riduzione dell'orario di pub e ristoranti. Questa mattina nuovo vertice a Palazzo Chigi con le Regioni. Via libera nella notte dal consiglio dei ministri alla nuova legge di bilancio da 40 miliardi, salvo intese. In arrivo un fondo da 4 miliardi per il sostegno ai settori più colpiti dalla pandemia. Salgono i contagi, ma anche i tamponi: in Italia i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sfiorano gli 11mila. 47 i morti, mentre continua a crescere la pressione sulle terapie intensiveEuropa in apprensione per la seconda ondata del virus, scattato in Francia il coprifuoco dalle 21 alle 6 dopo il boom di contagi. Merkel si appella ai tedeschi: "Restate a casa".