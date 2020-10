Vaccino coronavirus, c’è una prima data: Pfizer chiederà il via libera

Il Ceo dell’azienda statunitense ha fatto sapere con una lettera che Pfizer chiederà il via libera per il proprio vaccino la terza settimana di novembre. “Abbiamo una data” sottolinea Burioni sui social

La casa farmaceutica Pfizer prevede di chiedere l'autorizzazione per il suo vaccino contro il coronavirus all'agenzia americana Fda nella terza settimana di novembre. Lo rende noto l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla sul sito internet della società con una lettera, poi rilanciata dal professor Roberto Burioni su Twitter. "Ci sono tre aree in cui, come per tutti i vaccini, dobbiamo dimostrare di avere successo per ottenere prima l'approvazione per l'uso pubblico — scrive Bourla — Innanzitutto il vaccino deve essere efficace, il che significa che può aiutare a prevenire il Covid-19 nella maggior parte dei pazienti vaccinati. In secondo luogo bisogna dimostrare che il vaccino sia sicuro, con dati affidabili generati da migliaia di pazienti. Infine, dobbiamo dimostrare che il vaccino può essere costantemente prodotto secondo i più elevati standard di qualità".

Verdetto sull’efficacia a fine ottobre approfondimento Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: la metà sono in Europa “So che c'è confusione riguardo a cosa ci vorrà per assicurarne l'approvazione e, date le considerazioni critiche sulla salute pubblica e l'importanza della trasparenza, vorrei fornire maggiore chiarezza sulle scadenze per Pfizer riguardo al nostro vaccino anti coronavirus del partner BioNTech" prosegue la lettera del Ceo Albert Bourla. "Potremmo sapere se il nostro vaccino è efficace - spiega il Ceo - entro la fine di ottobre e per farlo dobbiamo accumulare un certo numero di casi Covid-19 nel nostro studio per confrontare l'efficacia del vaccino negli individui vaccinati con quelli che hanno ricevuto un placebo”. A quel punto sarà un comitato di scienziati indipendenti a esaminare il vaccino della casa farmaceutica statinitense e a stabilire la sua efficacia nella cura al virus.