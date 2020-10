1/10

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 11.705 nuovi casi di coronavirus (ieri 10.925). I tamponi eseguiti sono stati 146.541, mentre ieri erano 165.837. I decessi sono 69, le persone in più in terapia intensiva 45. Sono questi i dati che emergono dal bollettino del ministero della Salute del 18 ottobre sulla situazione Covid-19 nel nostro Paese

Il bollettino con i dati aggiornati al 18 ottobre