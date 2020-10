14/18 ©Fotogramma

Contagi in aumento in Piemonte, dove però i tamponi effettuati sono stati 11.066 rispetto ai 9.707 del giorno prima. Il bilancio diffuso dall'Unità di crisi regionale parla di due decessi (4 quelli di ieri) e di 972 nuovi positivi, contro gli 821 di ieri. In aumento anche i ricoveri: sono 51 quelli in terapia intensiva (+8) e 701 quelli non in terapia intensiva (+3)