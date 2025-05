I giudici di appello di Roma hanno assolto, ribaltando la sentenza di primo grado, Daniel Belling, l'uomo di nazionalità tedesca accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa della moglie Li Yingley, 36enne di origini cinesi, durante una crociera nel Mediterraneo nel febbraio del 2017. In primo grado era stato condannato a 26 anni .

La sparizione nel 2017

Dopo la sparizione della donna, avvenuta quando la nave era salpata da Genova ed era diretta a Civitavecchia, i sospetti ricaddero fin da subito sul marito che, il 20 febbraio dello stesso anno, venne arrestato con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo fu preso mentre si stava recando all'aeroporto di Ciampino per prendere un aereo, insieme ai due figli di 6 e 4 anni, per fare ritorno in Irlanda. L'uomo ha sempre respinto ogni accusa dicendo che la moglie si allontanò volontariamente dalla nave.