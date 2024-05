Donna sparì in crociera, marito condannato a 26 anni per omicidio

Yi Yinglei è scomparsa nel 2017, durante una crociera nel Mediterraneo con la sua famiglia. Oggi, a distanza di sette anni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato il marito, Daniel Belling, a 26 anni di carcere. L'uomo, di nazionalità tedesca e residente in Irlanda, è accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Per lui la Procura aveva sollecitato una condanna a 24 anni. Secondo le ricostruzioni e in base al capo di imputazione, Belling mentre si trovava a bordo della nave salpata da Genova e diretta a Civitavecchia ha causato "la morte della moglie, che viaggiava con lui e i due figli minori e, al fine di conseguire l'impunità del reato appena commesso si è disfatto del cadavere occultandolo o comunque causandone la distruzione".