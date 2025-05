Liam, Chloe, Nathan, Isabel: i nomi "particolari" diventati di moda negli anni Duemila

Quante bambine e quanti bambini si chiamano nello stesso modo in Italia? E quanti sono i neonati che sono stati chiamati nello stesso modo in un determinato anno perché, magari, andava "di moda"? Per saperlo, l'Istat mette a disposizione sul proprio sito il contatore dei nomi per anno di nascita. È sufficiente inserire un nome e selezionare il sesso per conoscere la serie storica dei nati iscritti in anagrafe con quel nome, dal 1999 all'ultimo anno disponibile, ossia il 2023.

