Nomi vietati in Italia, ecco quali non si possono dare ai propri figli

Introduzione

Quando si è in attesa di un bambino i futuri mamma e papà si sbizzarriscono a cercare il nome ideale per il bebè in arrivo. Tra italiani e stranieri, la scelta è amplissima, ma c’è chi non vorrebbe mai che il figlio abbia lo stesso nome di un’altra persona e allora si dà via libera alla fantasia per cercare l’appellativo più creativo e originale. Ma c’è un piccolo problema: la legge non permette la totale libertà nella scelta. In Italia, come in molti altri Paesi, esistono normative che vietano di attribuire ai propri bambini nomi considerati offensivi, inappropriati, o potenzialmente dannosi.