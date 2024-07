Divieto cellulari in classe, Valditara e Vincenzo Schettini a Sky TG24

Per il ministro dell'istruzione "l'abuso dei cellulari soprattutto nei giovani provoca una serie di conseguenze negative". Il fisico e divulgatore porterebbe il divieto anche nel biennio delle scuole superiori

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e Vincenzo Schettini , fisico e divulgatore, ospiti a Sky TG24 sono tornati a parlare del divieto dell'utilizzo dei cellulari in classe dal prossimo anno.

Ministro Valditara: "Utilizzo cellulari incide sulla performance"

"Si arriva a questa decisone dopo che diversi studi scientifici internazionali hanno accertato che l'abuso dei cellulari soprattutto nei giovani provoca una serie di conseguenze negative: difetti di memorizzazione, incide sulla capacità di concentrazione, sulla fantasia e cratività. Rapporti di agenzie internazionali come Unesco ed Ocse hanno accertato queste conseguenze negative", ha spiegato il ministro. "L'utilizzo dei cellulari incide sulle performance, sul rendimento dei ragazzi" ha ribadito ancora Valditara. "Diversi paesi occidentali sono già su questa strada e ho deciso di vietarlo anche in Italia. Anche a scopo diddatico ci sono i tablet e i computer che possono essere utilizzati sotto la guida del docente. Il cellulare credo sia opportuno non utilizzarlo nelle scuole primarie e medie", ha concluso.