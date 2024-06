Introduzione

Spegnere completamente lo smartphone una volta a settimana può contribuire a rafforzarne le difese contro gli attacchi informatici. A dirlo è un documento Mobile Device Best Practices (in italiano 'Migliori pratiche per i dispositivi mobili') pubblicato dalla NSA (National Security Agency), ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense, che ha fornito alcuni suggerimenti su come rendere più sicuri i dispositivi mobili.