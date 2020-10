Nuovo Dpcm 18 ottobre 2020, il PDF con il testo integrale del decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri con i provvedimenti decisi dal governo per cercare di arginare il nuovo aumento di casi di coronavirus. Le norme entrano in vigore il 19 ottobre e valgono fino al prossimo 13 novembre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) con i provvedimenti decisi dal governo per cercare di arginare il nuovo aumento di casi di coronavirus (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Le norme entrano in vigore oggi, 19 ottobre, e valgono fino al prossimo 13 novembre. Fanno eccezione le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l'ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: tali disposizioni valgono da mercoledì 21 ottobre. Ecco le misure contenute nel decreto (QUI IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO).

L’eventuale chiusura notturna di piazze e vie leggi anche Nuovo Dpcm, Conte presenta misure: Strategia non può essere la stessa Il dpcm prevede che possano essee chiuse dopo le ore 21 vie e piazze dove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo ai residenti e a chi vi svolge attività professionali. In un primo momento i sindaci erano stato indicato nel testo del decreto come i responsabili delle eventuali chiusure: questa parte è stata poi rimossa a seguito delle proteste degli amministratori locali. Le misure per i ristoranti Tutte le attività di ristorazione possono rimanere aperte dalle 5 alle 24, se il consumo avviene ai tavoli: altrimenti solo fino alle 18. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Nei ristoranti è consentito un massimo di 6 persone per tavolo ed è obbligatoria l’affissione all’esterno di cartelli che indichino la capienza massima del locale. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade. Le sale gioco e bingo possono restare aperte fino alle 21.