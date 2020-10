Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 9.057 i ricoverati con sintomi, 926 le persone in terapia intensiva. I casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 15.199 (ieri 10.874) a fronte di 177.848 tamponi giornalieri. Le vittime in 24 ore sono 127, per un totale di 36.832. I casi dall’inizio della pandemia, compresi decessi e guariti, arrivano a 449.648. I DATI